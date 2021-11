Unternehmen : Flieten Franz ist Unternehmerpersönlichkeit 2021 in Rheinland-Pfalz

Foto: Maximilian Laux/privat

Mainz/Trier Der Trierer Maximilian Laux gewinnt für sein Imbiss-Konzept den Sonderpreis beim Gründerwettbewerb Pioniergeist 2021

Der Trierer Maximilian Laux ist die rheinland-pfälzische Unternehmerpersönlichkeit des Jahres. Er gewann mit seinem Konzept „Flieten Franz“-Imbiss den Sonderpreis des Gründerwettbewerbes „Pioniergeist: Ihr Konzept – unser Gründerpreis“, den die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) gemeinsam mit dem SWR sowie den Volks- und Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz veranstaltet.

Den mit 1.000 Euro dotierten Preis übergab Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) in dieser Woche in der Investition und Strukturbank Rheinland-Pfalz in Mainz. Gründer Maximilian Laux hatte die Jury mit seiner Unternehmenspräsentation im Oktober 2021 überzeugt. Zu dieser Vorstellung war er eigens mit seinem Imbisswagen, dem „Maggiwürfel“, zur ISB gefahren und hatte für die Jury frische Flieten zubereitet.

Bei der Preisverleihung redete SWR-Moderator Holger Wienpahl mit der „Trierer Institution“. Der Moderator betonte, dass Laux Gründergeist bewiesen und die Umsetzung und Flexibilität während des Lockdowns die Jury begeistert habe. Der Gründer hatte sein Imbiss-Konzept umgestellt und neue Konzepte wie „Franz fackelt“ entwickelt mit besonderen Angeboten zum Mitnehmen an jedem Samstag. Laux dazu: „Als der Lockdown kam, habe ich mir gesagt, jetzt musst du 110% geben und noch mehr arbeiten.“ In kürzester Zeit erreichte er mit seinen Samstags-Barbecue-Specials eine überregionale Fangemeinde und es bildeten sich lange Schlangen vor dem Imbiss. Bei der Verleihung verriet Laux, dass er eine Expansion seines Flieten-Konzepts in andere Städte in Rheinland Pfalz plant.

Über Flieten Franz

Flieten sind knusprig frittierte Hähnchenflügel mit einem geheimen Gewürzsalz bestreut.

Der Flieten Franz startete im Mai 2019 mit einem Food-Trailer, im November 2019 eröffnete er am festen Standort im Trierer Norden in der Rudolf-Diesel-Straße. Ein Imbiss wurde zur Fressbude umgebaut. Seit dem ersten Lockdown gibt es samstags immer „Franz Fackelt“. Der texanische Pitmaster Dave Kingsberry bereitet dabei bestes Low&Slow-BBQ zu. In kürzester Zeit wurde der Flieten Franz zu einem der beliebtesten Imbisse von Trier.

Gründerpreis

Unter dem Motto „Pioniergeist: Ihr Konzept – unser Gründerpreis“ veranstaltet die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) gemeinsam mit dem SWR Fernsehen sowie den Volksbanken Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz einen Gründerwettbewerb, der jährlich mit insgesamt 30.000 Euro dotiert ist.

Auch in diesem Jahr wird zusätzlich ein Sonderpreis für die „beste Gründungsidee“ in Höhe von 5.000 Euro von den Business Angels Rheinland-Pfalz e.V. vergeben. Außerdem werden in diesem Jahr die Sonderpreise „Unternehmensnachfolge“ sowie „Unternehmerpersönlichkeit“ verliehen im Wert von jeweils 1.000 Euro.

Über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB):