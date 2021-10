„... auf die Aufführungen unseres Orpheus-Projektes in den Viehmarkt-Thermen. Wir arbeiten seit 2019 daran, und jetzt können wir es endlich präsentieren.“

Felizia Roth, Trier, Vorstands- und Ensemblemitglied des Vereins Tufa Tanz, der das Tanztheaterstück von Reveriano Camil am 18., 19. und 20. November (20 Uhr) im Rahmen des Festivals Trierer Unterwelten in den Thermen am Viehmarkt aufführt.