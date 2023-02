Flüchtlingshilfe : Ukrainern bei der Integration in Deutschland helfen – So läuft’s in Trier

Viele Ukrainer kommen mit gerade einmal einem Koffer nach Deutschland und wissen nicht, was sie hier erwartet. Der Verein Netzwerkhafen Ukraine e.V. hilft ihnen bei der Ankunft und unterstützt ihre Integration. (Von links: Tetjana Podzhio, Mariia Kedrova, Micha Frickenhaus, Yuriy Grinberg, Anastasia Bakman, Artem Bakman, Olga Zhudina, Kirill Vinarski) Foto: Yuriy Grinberg

Trier Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind über eine Million Ukrainer nach Deutschland geflüchtet. Die lokalen Anlaufstellen sind mit dieser Masse oftmals überfordert. Wie zivile Hilfe aussehen kann, zeigt der Trierer Verein Netzwerkhafen Ukraine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Moritz Huhn

„Als ich damals nach Deutschland kam, gab es kein Netzwerk, keine Personen, die mich empfangen haben und mir bei meiner Integration halfen“, berichtet Yuriy Grinberg, der vor über 20 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland flüchtete. Heute ist er zusammen mit Artem Bakman Vorstand des Trierer Vereins Netzwerkhafen Ukraine, der seit dem vergangenen Sommer freiwillige Helfer vereint und zahlreiche Integrationsangebote für Ukrainer anbietet.

Auch Bakman ist ein Migrationskind, wie er erzählt. Der gebürtige Russe ist mit einer Ukrainerin verheiratet, deren Familie zum Zeitpunkt des russischen Angriffes in Charkiw wohnte. Für ihn war sofort klar, er müsse etwas tun. Durch sein Engagement habe er sich aber auch selbst helfen können. Denn die Kriegssituation habe ihn emotional so belastet, dass er zunächst nicht mehr fähig gewesen sei zu arbeiten und sich von seinem Arbeitgeber freistellen ließ. „Durch die Hilfsaktionen konnte ich meine Emotionen entladen, denn mir wurde klar: Ich kann helfen, ich kann den Menschen etwas Gutes tun.“

Unterstützung für Ukrainer in Trier: Die Weitergabe von Informationen ist am wichtigsten

Schnell war Bakman klar, es reicht nicht aus, Hilfslieferungen in die Ukraine zu schicken, sondern man muss sich um die ankommenden Flüchtlinge hier in Deutschland kümmern. Zusammen mit einem Team an Freiwilligen kümmerte sich der Informatiker zunächst darum, dass wichtige Informationen übersetzt und auf einer Website gesammelt sowie in den sozialen Medien verbreitet werden. „Wir brauchten einen Draht zu den Menschen, um sie zu informieren, welche Unterlagen sie benötigen und welche Hilfsangebote es gibt.“

Viele Familien kamen an und hatten kaum etwas dabei, berichtet Bakman. Um ein humanitäres Problem auch in Trier zu vermeiden, organisierten sie wöchentliche Lebensmittel und Kleidungsausgaben im Bürgerhaus Trier-Nord. Pro Ausgabe seien 500 bis 600 Personen gekommen, berichtet er. „So eine Menschenmenge, die vor einer Tür steht, habe ich wirklich noch nie erlebt.“

Netzwerkhafen Ukraine e.V. will Ukrainern langfristig bei ihrer Integration helfen

Bei diesen Hilfsaktionen haben sich Grinberg und Bakman kennengelernt. Damit das Hilfsangebot auch weiter bestehen bleiben konnte, haben sie sich dazu entschlossen, den gemeinnützigen Verein Netzwerkhafen Ukraine zu gründen. „Wir hatten kein Konstrukt, keinen Rahmen, um unsere Hilfsaktionen längerfristiger zu organisieren. Jeder hat spontan einfach da angepackt, wo er helfen konnte“, sagt Grinberg. Bakman ergänzt: „Wir mussten dafür sorgen, dass die Hilfe weiterläuft. Einen Rahmen finden, der die Menschen auch finanziell unterstützt und benötigten Räumlichkeiten, um weiter regelmäßig Aktionen anbieten zu können.“

Info Spendeninformationen Der gemeinnützige Verein Netzwerkhafen Ukraine e.V. hilft Geflüchteten aus der Ukraine bei ihrer Integration in Deutschland. Durch Geld Spenden können sie den Verein bei seiner Arbeit unterstützen. Weitere Informationen zum Netzwerkhafen Ukraine e.V. und seinen Angeboten finden sie unter www.netzwerkhafen.com. Spenden können sie direkt an folgende Bankverbindung: IBAN: DE55 5855 0130 0001 1363 24.

Mittlerweile liegt der Schwerpunkt des Vereins weniger in der direkten humanitären Hilfe, die insbesondere zu Beginn des Krieges notwendig war, sondern soll den Geflüchteten langfristig bei ihrer Integration in Deutschland helfen. „Unser perspektivisches Ziel ist es, der maximalen Anzahl an Menschen, die willig sind, in Deutschland zu bleiben, diese Perspektive zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen.“

Welche Angebote bietet Netzwerkhafen Ukraine e.V. an?

„Damit insbesondere Kinder erst einmal dazu fähig sind, sich zu integrieren, müssen sie sich in Deutschland heimisch fühlen“, meint Bakman. „Und durch die Integration der Kinder erfolgt in der Regel auch die Integration der Eltern“, ergänzt Grinberg. So versuche der Verein durch Aktionen wie das Feiern von ukrainischen Weihnachtstraditionen oder gemeinsames Plätzchen backen, den Ukrainern ein Stück Heimat zu bieten und ihnen gleichzeitig die deutsche Kultur näherzubringen.

Aber auch durch Bildungsangebote sowie Kultur- und Sportveranstaltungen versucht der Verein die Integration der Geflüchteten zu fördern. So bietet er zusammen mit dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Trier und der AG Frieden einen Vortrag zum Thema „Nationalsozialismus und Trier“ an.

Ganz wichtig sei aber noch immer die Informationsversorgung der Geflüchteten, betont Bakman. „Viele Abläufe in Deutschland sind sehr kompliziert und viele Ukrainer kennen die Gesetzeslage bezüglich Arbeitsrecht und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland nicht genau.“ Speziell dazu bot der Verein jüngst eine gut besuchte Veranstaltung zum Thema Aufenthalt, Beruf und Selbstständigkeit an.

(moh)