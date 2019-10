Trier Der Hund ist krank, das Konto leer: Im neuen mobilen Krankenwagen finden Tiere mittelloser Menschen ärztliche Hilfe. Der Verein „Pfote drauf“ tut noch viel mehr – etwa, wenn ein Halter stirbt oder schwer erkrankt.

Der hat seit einigen Wochen eine eigene mobile Tierarztpraxis. Dabei handelt es sich um einen normalen Krankenwagen, der für tierische Bedürfnisse umgerüstet und mit dem Vereinslogo verziert wurde – eine rote Tatze auf gelbem Grund. Nun hält er an unterschiedlichen Standorten in Trier – an diesem Tag auf dem Parkplatz an der Kirche Christ König in Trier-West. Tierärztin Ulla Tonner aus der Praxis zur Römischen Villa in Longuich hält in dem Wagen die Sprechstunde ab. Die Tierarztkosten übernimmt der Verein, der sich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Bedingung ist ein schriftlicher Nachweis, dass der Tierbesitzer Sozialleistungen bezieht. Alles andere würde den finanziellen Rahmen des kleinen Vereins sprengen.