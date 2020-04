Corona-Krise : Wucherpreise für Atemschutzmasken

Für beachtliche 48,50 Euro wollte ein Trierer Mundschutzmasken bei Ebay verkaufen – wegen des überhöhten Preises hat die Internetplattform das Angebot gelöscht. Foto: Screenshot Ebay

Trier Über Ebay hat ein Trierer versucht, Mund-Nase-Masken zum Vielfachen des normalen Preises zu verkaufen. Die Internet-Plattform hat das überteuerte Angebot gelöscht.

In der Facebook-Gruppe „Trier hilft sich“ gibt es Anleitungen, wie man sich aus Stoff und zwei Gummiringen einen Schutz für Mund und Nase basteln kann. Einen größeren Vorrat hatte das Gesundheitsamt Trier-Saarburg in Vor-Corona-Zeit angelegt. „Daraus haben wir in den vergangenen Wochen zum Beispiel Praxen und Pflegeheimen bei Engpässen ausgeholfen“, sagt Pressesprecher Thomas Müller. Zwischenzeitlich habe selbst die Bezirksärztekammer Probleme gehabt, ihre niedergelassenen Mediziner mit Masken zu versorgen.

Dass das Angebot eines Trierers auf der Internet-Verkaufsplattform Ebay da Ärger ausgelöst hat, ist nachvollziehbar: „1 x Mundschutz Masken 3M FFP 3 Neu OVP“ ist die Offerte überschrieben. Der verlangte Preis pro Mundnasenmaske: 48,50 Euro. Normalerweise kosten Masken der hohen Schutzklasse FFP 3 etwa fünf bis sieben Euro.

Info Insbesondere Schutzkleidung fehlt Atemmasken, Desinfektionsmittel, Schutzkleidung: Immer noch ist es auch für Krankenhäuser, Praxen und Pflegeheime schwierig, diese dringend benötigten Materialien in ausreichenden Mengen nachzukaufen. „Aber es sieht mittlerweile so aus, als gäbe es eine leichte Entspannung auf dem Markt“, sagt Thomas Müller, Sprecher des Gesundheitsamts Trier-Saarburg. Der chinesische Markt produziere und liefere wieder. „Außerdem haben auch andere Hersteller die produzierte Stückzahl hochgefahren“, sagt Müller. Dazu komme, dass Desinfektionsmittel mittlerweile auch von Unternehmen wie der Bitburger Brauerei oder Apotheken hergestellt werde. Lediglich bei Schutzbekleidung sei der Engpass weiterhin sehr ernst. Unseriöse Angebote gab und gibt es übrigens nicht nur im Internet. „Uns haben zahlreiche Mails erreicht, in denen uns zum Beispiel Atemschutzmasken zu überhöhten Preisen angeboten wurden“, sagt Müller. Allerdings habe es auch absolut faire Angebote gegeben. „Zum Beispiel hat das Volvo-Werk in Konz uns 3000 Schutzmasken überlassen“, sagt Müller.

Angesichts des „Angebots“ stieg einem Trierer Notfallsanitäter prompt die Galle hoch: „Ich bekomme die Knappheit an Ressourcen und Material täglich mit. Wir arbeiten uns momentan zu Tode, und es fehlt an allen Ecken und Enden. Gleichzeitig stoßen sich manche Leute in unserer schönen Stadt an der momentanen Situation gesund und generieren mit von uns dringend benötigtem Material (...) in 24h Umsätze jenseits der 1000 Euro“, schrieb der Sanitäter an die Trierer Stadtverwaltung.

Tatsächlich kann es durchaus strafbar sein, Mondpreise für Leistungen oder Waren zu verlangen. „Sittenwidriges Rechtsgeschäft: Wucher“ ist der entsprechende Paragraf 138 im Bürgerlichen Gesetzbuch überschrieben. „Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig“, heißt es darin. Was die „guten Sitten“ genauer sind und welcher Preis angemessen wäre, ergibt sich aus dem Paragrafen freilich nicht. Absatz 2 erläutert allerdings: „Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage (...) eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.“ In einer Zeit, in der Ärzte und Pfleger – und damit quasi als Folge die ganze Gesellschaft – auf Atemschutzmasken angewiesen sind und der Markt gleichzeitig leergefegt ist, eine vielfache Summe zu verlangen: Darin könnte durchaus ein klares Missverhältnis zwischen Leistung und Preis zu erkennen sein. Es ist auch das finanzielle Ausnutzen einer Notlage.

Die Internetplattform Ebay hat den Shop des Trierers, der normalerweise mit Autoteilen handelt, denn auch gesperrt. „Da es sich um einen unverhältnismäßig überhöhten Preis in Zusammenhang mit der Coroankrise handelte“, erläutert Ebay-Pressesprecherin Linda Wolter auf TV-Nachfrage. Ebay verbiete generell Angebote, „mit denen Profit aus derartigen Vorkommnissen geschlagen werden soll“. Bis zu welchem Preis Atemschutzmasken über Ebay gehandelt werden dürfen, darüber gibt das Unternehmen keine Auskunft. „Profiteure könnten dieses Wissen sonst etwa dazu nutzen, um ihre Angebote einen Cent billiger anzubieten“, erläutert Wolter.

Wegen der Corona-Krise gelte zudem eine neue Ebay-Regel: Nur noch zugelassene Verkäufer dürften auf Ebay mit Schutzmasken und Desinfektionsmitteln handeln. Wucherpreise sollen so verhindert werden. Alle entsprechenden Angebote privater, nicht freigeschalteter Anbieter würden gelöscht. Um entsprechende Offerten aufzuspüren, setzt die Onlineplattform Suchprogramme ein, die zum Beispiel nach Angeboten fahnden, in denen der Begriff „Coronavirus“ vorkomme. „Seit Start der Krise haben wir deutlich mehr als eine halbe Million Artikel von unserem Marktplatz entfernt und 4,5 Millionen Artikel wegen überhöhter Preise blockiert und zahlreiche Verkäufer suspendiert“, erklärt Wolter.

Der Trierer, der die FFP3-Masken für 48 Euro auf Ebay verkaufen wollte, ist sich keiner Schuld bewusst. „Ich hatte die Masken vor zwei Wochen selbst für 30 Euro pro Stück gekauft – da ist 48 Euro kein Wucher“, erklärt er im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. Die Masken habe er ursprünglich für sich und seine Familie besorgt. „Die Restlichen wollte ich weiterverkaufen.“

Wie viele Masken er genau übrig hatte und zu Geld machen wollte, will der Mann nicht genau beziffern. Laut einem Screenshot des gelöschten Angebot hatte der Trierer allerdings „23 Stück in 24 Stunden verkauft“. Aufgerufen wurde das Angebot „56 mal pro Stunde“. Hauptsächlich ins Ausland seien die Masken gegangen, räumt der Verkäufer schließlich ein.