Jede Menge Vorwürfe : Reichsbürger vor Gericht: Es geht um Bedrohung, Hass im Netz und eine Atombombe für den Reichstag

Trier Wegen mehr als einem Dutzend Vergehen muss sich ein Trierer vor dem Amtsgericht verantworten. Der Mann gehört laut Staatsanwaltschaft der Reichsbürgerszene an. Unter anderem soll er den russischen Präsidenten Putin aufgefordert haben, eine „ganz kleine Atombombe“ auf den Reichstag in Berlin abzuwerfen.

Die Liste der Anklagepunkte ist lang. Einem 51-jährigen einschlägig vorbestraften Angeklagten aus Trier werden mehrere Dinge vorgeworfen. Unter anderem Beleidigungen, falsche Verdächtigung, der Missbrauch von Notrufen, Volksverhetzung, Aufforderung zu Straftaten sowie Bedrohung in Tateinheit mit Beleidigung. Der Mann muss sich deshalb am Montag bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht in Trier verantworten.