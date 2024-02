Nachfolgeregelung steht fest Papst stimmt zu: Trierer Weihbischof Gebert ist im Ruhestand

Info

Franz Josef Gebert ist 1949 geboren und stammt aus Schweich an der Mosel. Nach der Volksschule absolvierte Gebert eine Weinküferlehre in Trier. Er machte auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur und studierte ab 1971 Theologie zunächst in Trier, danach an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Die Priesterweihe empfing Gebert im Oktober 1977 ebenfalls in Rom durch den Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Höffner. Nach der Kaplanszeit in Sinzig war Gebert Bischofskaplan bei Bischof Dr. Hermann Josef Spital, Subregens am Trierer Priesterseminar und ab 1991 Leiter der damaligen Hauptabteilung Pastorale Dienste im Bischöflichen Generalvikariat. Seit dem Jahr 2000 war er Vorsitzender des Diözesan-Caritasverbandes Trier. 2001 verlieh ihm der hl. Papst Johannes Paul II. den Titel „Päpstlicher Ehrenprälat“. Dem Trierer Domkapitel gehört er seit Ende 2002 an. Lange Jahre war Gebert Domzeremoniar, seit Juni 2004 außerdem Domdechant und damit verantwortlich für die liturgischen Feiern im Dom. Von Januar 2016 an war er auch stellvertretender Generalvikar des Bistums. Am 3. September 2017 hatte Bischof Ackermann ihn zum Bischof geweiht. Seit Oktober 2020 ist Franz Josef Gebert Ehrendomherr der Kathedrale von Luxemburg.