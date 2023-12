Verantwortliche appellieren auch an Besucher Trierer Weihnachtsmarkt: Überquellende Mülleimer stören Idylle

Täglich flanieren Tausende Menschen über den Trierer Weihnachtsmarkt. Das Angebot der vielen, gut besuchten Imbiss- und Getränkestände ist verlockend. Das Problem: Wohin mit dem Verpackungsmüll von Bratwurst, Crêpes oder sonstigen Lebensmitteln, wenn die Mülltonnen auf und um den Markt herum überfüllt sind? Werner Thesen, der Anfang Dezember auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs war, machte diesbezüglich eine erschreckende Beobachtung: „Ich war jetzt zweimal um die Mittagszeit mit der Familie auf dem Weihnachtsmarkt. An beiden Tagen waren die Müllcontainer schon gegen 14 Uhr völlig überfüllt.“ Gäste hätten keine Möglichkeit gehabt, ihren Abfall ordentlich zu entsorgen, meint Thesen, der sich mit seinen Schilderungen an den TV wandte. Er befürchtet, dass die Intervalle, in denen die Abfalleimer geleert werden, zu lange seien.