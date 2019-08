Weinfest in Olewig : Weinfest Trier: Das Feuerwerk steigt um 23 Uhr

Trier-Olewig Mit diesem Programm lockt das Weinfest in Olewig von Freitag bis Montag. Drei Bühnen bieten beste Unterhaltung, und das kulinarische Angebot spricht für sich.

Nach dem Krönungsabend und dem Tag der Vereine startet am Freitag das Trierer Weinfest in Olewig durch. Der gesamte Zentralort des Stadtteils wird dabei zur Festzone. Zehntausende Besucher werden dazu erwartet. Höhepunkt am Freitag ist das Feuerwerk. Es beginnt um 23 Uhr. Die Riesling-Weinstraße wird dafür aus Sicherheitsgründen zeitweise gesperrt. Auf den drei Bühnen des Festes wird bis Montag ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten.

Hauptbühne Klostergarten Freitag: Be To Be (Vorprogramm: No Name); Samstag: Tanderadau (Ceremonia), Sonntag: MEP unplugged (Modern Music School, Leitung: Stephan Zender), Montag: Bluesaorsch (Hot Rod).