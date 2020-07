Trierer Weinönigin : Leonie hängt ein Jahr dran, Louisa wird 2021 Königin

Mit dem Diadem der Majestät: Leonie Zeimet (rechts) verlängert ihre Amtszeit als Trierer Weinkönigin um ein Jahr; die designierte Nachfolgerin Louisa Kreß tritt Ende Juli 2021 die Nachfolge an. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier In dem Jahr, in dem Corona regiert, kommt auch ein altes Trierer Brauchtum unter die Räder. Weil kein Weinfest gefeiert werden kann, gibt es auch keine neue Weinkönigin – obwohl Peter Terges, Vorsitzender der Vereinigung Trier-Olewiger-Winzer, vor ein paar Monaten doch noch eine Krönungsfeier in Erwägung gezogen hatte.

Nun rudert der 67-Jährige zurück: „Damals hatten wir gehofft, dass zumindest kleinere Veranstaltungen im Sommer wieder über die Bühne gehen könnten. Doch das ist ja leider noch nicht der Fall.“

Von seiner grundsätzlichen Aussage „Ein Jahr ohne Trierer Weinkönigin – das gibt es nicht“ muss er aber nicht abrücken. Ein Kunstgriff macht’s möglich. Die amtierende Majestät Leonie I. (Zeimet), deren Amtszeit in zwei Wochen enden würde, hat sich bereiterklärt, noch ein Jahr „dranzuhägen“. Eine elegante Lösung, zumal die designierte Nachfolgerin Louisa I. (Kreß) mitspielt: „Ist doch Ehrensache, wenn es um Trier, die Winzer und den Wein geht“, sagt die 26-Jährige, die ebenso wie Leonie Zeimet auf Lehramt studiert und derzeit auf das zweite Staatsexamen hinarbeitet.

Dass es nun keinen völlig vom Weinfest losgelösten Amtswechsel gibt, bringe für alle Beteiligten Vorteile, meint Winzervereins-Chef Terges: „Leonie bleibt eine nicht standesgemäße Verabschiedung erspart und Louisa ein holpriger Start in ihr Königin-Jahr.“

