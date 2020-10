Fortbildung : Workshop-Reihe „GoDigital“: Digitalisierung meistern

Trier Die digitale Transformation ist längst keine ferne Vision mehr, sondern Teil unserer Realität. Viele Unternehmen haben sich bereits auf den Weg gemacht, ihre Prozesse zu vernetzen und zu digitalisieren.

Der erste Workshop „Invest in the best“ findet am 6. November von 14 bis 18 Uhr in der Arena Trier als Hybridevent statt. Hier bereiten Brigitte Herrmann und Klaus Wächter von der Start up Schmiede Rheinland Pfalz die Teilnehmenden optimal darauf vor, Investoren zu finden, erste Finanzierungsgespräche zu führen und geeignete Investoren von der eigenen Innovation zu überzeugen. Ergänzt wird der Workshop zudem durch das Angebot von Beratungsgesprächen im Anschluss an den Vortrag, in denen die Referenten individuelle Fragen der Teilnehmenden beantworten. Zudem wird sich die Carmato Group als Best Practice Unternehmen vorstellen.