Ehrenamt : Triererin erhält Bundesverdienstmedaille

Mainz Die 80-jährige Helga Recht-Gerdes wurde für ihr Engagement beim Malteser Hilfsdienst ausgezeichnet. Sie hat sich in den letzten drei Jahrzehnten oft um kranke Pilger gekümmert.

Recht-Gerdes ist seit 34 Jahren beim Malteser Hilfsdienst engagiert. „Besonders hervorzuheben ist der Einsatz von Helga Recht-Gerdes für erkrankte und verunglückte Pilgerinnen und Pilger in Bosnien-Herzegowina“, so Stich. Seit 1998 gebe es eine Ambulanz im dortigen Pilgerort Medjugorje. Jährlich werden dort 6000 Menschen behandelt. Von der kostenlosen Behandlung profitieren längst nicht mehr nur Pilger aus der ganzen Welt, sondern auch die einheimische Bevölkerung.

„Helga Recht-Gerdes kann mittlerweile auf über 1000 Einsatztage in Bosnien-Herzegowina zurückblicken. Von 2006 bis 2013 hat sie darüber hinaus den Besuchs- und Betreuungsdienst in Trier geleitet“, so Stich. Auch als Sanitäterin sei sie bei zahlreichen Großveranstaltungen in Trier und Umgebung im Einsatz gewesen. Beim Papstbesuch in Köln oder der Fußball-WM in Kaiserslautern war sie über die Region hinaus vor Ort.