Betrugsversuche am Telefon : Corona: Betrüger nutzen Verunsicherung der Bürger aus

Trier/BItburg/PRüm/Daun Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen mehrfach Menschen aus der Region angerufen und versucht, Auskünfte über deren Finanzen zu bekommen. Kein Einzelfall, warnt die Polizei. Betrüger nutzen die Corona-Krise.

Die Dame fürchtet allerdings, dass andere Menschen auf den Anrufer reinfallen könnten. Denn: Sie weiß von mindestens zwei weiteren Menschen in ihrem Umfeld, dass sie ebenfalls solche dubiosen Anrufe erhalten haben – eine weitere 71-Jährige und eine 86-Jährige, die so wie sie im Trierer Stadtgebiet wohnen. „Die waren auch so clever und haben direkt aufgelegt“, berichtet die TV-Leserin, die es wichtig findet, andere vor den Betrügern zu warnen, die mit unterdrückter Nummer anrufen und ihre potenziellen Opfer über Bankdaten ausfragen.

Laut Konz nutzen die Betrüger – insbesondere im Internet – die derzeitige Verunsicherung und Angst der Bevölkerung sowie die vermehrte Home-Office-Tätigkeit aus.Die Liste an Betrugsvarianten, die die Corona-Krise als Vorwand nutzen, ist lang: „Falsche Ärzte oder Mitarbeiter von Gesundheitsämtern, die Corona-Schnelltests gegen Bargeld anbieten, angebliche Mitarbeiter der nicht existierenden „Bundesdesinfektionsstelle“, die sich zum Desinfizieren von Bargeld anmelden“, zählt Konz auf. Beim „Enkeltrick“ werde derzeit behauptet, aufgrund einer Corona-Erkrankung Geld zu benötigen. Andere Anrufer kündigten angebliche coronabedingte Schließungen von Geldinstituten an, falsche Bank-/Sparkassenmitarbeiter erfragten daher Bank- und Kartendaten. Fake-Shops böten überteuerte Waren zum Schutz vor Corona an, die sie im Zweifelsfall nicht einmal lieferten. Neue Versionen von Ransomware (Erpressungssoftware) würden per E-Mail versandt, Ceo-Fraud – eine Masche, bei der sich Betrüger als Führungskraft eines Unternehmens ausgeben, beispielsweise als Geschäftsführer (CEO) und in gefälschten E-Mails Mitarbeiter dazu auffordern, größere Summen von Unternehmenskonten ins Ausland zu überweisen – werde mit Corona getarnt, falsche Gewinnspielmitteilungen würden vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung verschickt.