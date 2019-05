Kommentar : Gut so! Es bewegt sich was!

Gut so! Es bewegt sich was!

Ob die vom Trierischen Volksfreund initiierte Podiumsdiskussion zur Zukunft der Kultur in Trier die Ursache dafür war oder nicht, dass Bewegung in die Diskussion um die Freie Kulturszene gekommen ist, sei dahingestellt.

Mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit tut den Akteuren in jedem Fall gut, auch wenn zwei umgenutzte Flachdachbauten nicht alle Raumprobleme der Trierer Bands lösen.

Probemöglichkeiten sind trotz des Engagements von Michael Kernbach und dem Verein Musik­netzwerk Trier weiterhin knapp. Der Probebunker in Trier-Nord ist voll belegt. Spätestens wenn das Haus in der Güterstraße in Mitte/Gartenfeld geräumt werden muss, werden viele der mehr als 100 Bands der Stadt auf der Straße stehen.