Trier Es leuchtet festlich in der Fußgängerzone, und der Weihnachtsmarkt beginnt. Allerdings muss er am Sonntag eine Zwangspause einlegen.

Die Eislaufbahn auf dem Kornmarkt hat dem Weihnachtsmarkt etwas voraus: Sie ist bereits seit Wochenbeginn in Betrieb, der Budenzauber auf dem Hauptmarkt und dem Domfreihof startet erst heute (Freitag) – und damit dennoch früher als bis 2017 üblich. Bis dahin galt die Faustregel: Eröffnung erst am Montag nach Totensonntag. Da aber die derzeitige kalendarische Konstellation die üblicherweise am 22. Dezember endende Weihnachtsmarkt-Zeit drastisch verkürzen würde, dürfen wie bereits im vergangenen Jahr die insgesamt 90 Holzhäuschen bereits drei Tage früher öffnen. Der Totensonntag (diesmal am 24. November) ist allerdings tabu: Rund ums Marktkreuz und vor dem Dom bleibt es dann still.