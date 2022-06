Stadtvorstand Trier : Triers Baudezernent Andreas Ludwig: „Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist“

Andreas Ludwig ist seit 1. Mai 2015 Baudezernent. Der 30. April 2023 ist sein letzter Arbeitstag im Rathaus. Danach will er, wie er sagt, etwas für seine Gesundheit tun und sich mehr seiner Frau und den Kindern widmen. Foto: Roland Morgen

Trier Mit einem „Wort in eigener Sache“ beginnt die Sitzung des Trierer Baudezernatsausschusses am Donnerstag. Andreas Ludwig erklärt, er werde nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. Er führt nachvollziehbare Gründe an.