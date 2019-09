Porträt : Bernhard Schmitz hat sein letztes Tier präpariert

Trier Über 50 Jahre lang hat der bekannte Trierer Künstler tote Tiere wieder lebendig aussehen lassen. Das merkwürdigste Exemplar präparierte er erst gegen Ende seiner Laufbahn.

Bernhard Schmitz ist bekannt in Trier, vor allem rund um seinen Laden, das Zoologische Präparatorium in der Eberhardstraße in Trier-Süd. Nun muss der 69-Jährige sein Geschäft aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Ein passender Anlass, um die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen.