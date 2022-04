Bester Döner : Derwisch zum besten Döner Triers gewählt - Die beliebtesten Läden im Überblick

Trier 14 Nominierte. Ein Gewinner. Die Leserinnen und Leser des TV haben entschieden und den Derwisch in der Neustraße zum besten Döner Triers gekürt. Aber auf welchen Plätzen ist die Konkurrenz gelandet?

Mit starkem Service bis tief in die Nacht, guter Laune, selbstgemachten Falafel und einem seit Jahren konstant hervorragenden Döner hat sich der Derwisch in der Neustraße in die Herzen der Trierer gegrillt. Mit einem überzeugenden Ergebnis von 21,7 Prozent aller Stimmen sichert sich der Derwisch den ersten Platz und den Titel „Bester Döner Triers“. Derwisch-Chef Mustafa Bicak ist begeistert: „Wir sind überwältigt. Wir bedanken uns beim TV und natürlich bei allen Kunden, die uns über die Jahre unterstützt haben. Wir werden auch weiterhin am Ball bleiben und unser Bestes geben, um auch in Zukunft den Titel zu verdienen.“

Fußballbegeisterung und Dönerauflauf bescheren dem Pfalzeler Kebap- und Pizzahaus Platz Nummer neun in der Abstimmung. Knapp dahinter folgt das seit Jahren erfolgreiche Restaurant Dayi Kebap am Hauptbahnhof. Platz elf geht an das Saarbrücker Eck als fester Treffpunkt in Trier-Süd. Den zwölften Platz sichert sich einer der ältesten Läden Triers, das Kebap Haus Trier am Hauptmarkt. Ali’s Gaststätte in Trier-Nord und das Sky Bistro in Trier-West bilden mit ihren eher abgelegenen Standorten das Schlusslicht.