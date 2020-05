Kostenpflichtiger Inhalt: Interview : Triers Cheftouristiker hofft: „Wir kommen gestärkt aus der Krise“

Familie, Naturerlebnisse und historische Bauwerke – das sind für TTM-Chef Norbert Käthler (oben links) die Zutaten für das touristische Programm in der Corona-Krise. Foto: Rainer Neubert

Trier Die Saison ist nach Meinung von TTM-Chef Norbert Käthler nicht mehr zu retten. Mit drei Schwerpunkten und Innovationen will er aber das Beste daraus machen.

Nach acht Wochen Zwangspause öffnet am Mittwoch wieder die Touristinfo Trier. Doch das Angebot ist angesichts der Kontaktbeschränkungen noch gering. Mit TTM-Chef Norbert Käthler haben wir uns darüber unterhalten, ob und wie die Saison noch zu retten ist. Es geht um ein jährliches Umsatzvolumen von rund 300 Millionen Euro für die Stadt Trier.

Fünf Millionen Tagestouristen haben im vergangenen Jahr Trier besucht. In diesem Jahr ist alles anders. Die Corona-Krise hat die Tourismus-Saison gestoppt, bevor sie begonnen hat. Wie sind ihre Erwartungen?

NORBERT KÄTHLER Es ist für uns ein wichtiger Schritt, dass wir unsere Touristen wieder begrüßen dürfen. Aber natürlich können wir heute nicht sofort die touristische Normalität bieten. Derzeit verstehen wir uns vor allem als Informationsstelle für die Menschen in Trier und in der Region. Wir gehen davon aus, dass gerade die sich für unser Angebot interessieren, wenn die Museen, Kulturerbestätten und die Gastronomie wieder öffnen. Wir haben aber natürlich auch die Hoffnung, dass nach dem 18. Mai, wenn die Hotels öffnen dürfen, der wichtige Übernachtungstourismus wieder ein starkes Thema wird. Allerdings gehen wir davon aus, dass wir in diesem Jahr nicht mehr sehr viele Gruppenreisen haben werden.

Welche Angebote dürfen die Gäste der Stadt Trier ab sofort erwarten?

KÄTHLER Wir werden uns auf Individualreisende mit und ohne Kinder fokussieren. Dazu benötigen wir passgenaue Angebote, wie es sie bislang noch nicht gab. Wie sich die Touristenströme im Sommer entwickeln werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Aber wir müssen angesichts der Corona-Pandemie mit verschiedenen Szenarien planen.

Vielleicht ist die Antwort einfacher, wenn wir die Frage etwas umdrehen: Was wird es nicht mehr geben?

KÄTHLER Wir haben uns mit unseren Stadtführern zusammengesetzt und überlegt, was wir angesichts von Corona machen können. Wir werden Angebote machen müssen für fünf, für zehn oder auch 15 Gäste. Da geht es zum Beispiel um die Besucherführung, das richtige Audiosystem oder die Frage, ob unsere Führer mit Mundschutz arbeiten. Das müssen wir für unser Angebot individuell neu organisieren. Klar ist jedenfalls, dass Gruppen mit 25 oder mehr Personen nicht mehr betreut werden können.

Aber auch mit einer kleinen Gruppe lassen sich im Grunde die bisherigen Angebote realisieren.

KÄTHLER Ja, das ist im Prinzip richtig. Und wir wollen auch in einer kleinen Gruppe den Preis für die Gäste attraktiv halten. Aber aktuell dürfen wir so etwas wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen noch nicht anbieten. Nur Familienführungen und Führungen mit Angehörigen von zwei Familien wären derzeit erlaubt.

Bedeuten die coronabedingten Einschränkungen das Aus für die erfolgreichen Erlebnisführungen im Amphitheater, der Porta Nigra oder den Kaiserthermen?

KÄTHLER Das kann ich noch nicht sagen, denn das stimmen wir derzeit mit den Erlebnisführern ab. Aber wir werden in jedem Fall neue Angebote entwickeln. Das sind zum Beispiel Stadtführungen, die auch für Familien mit Kindern im Vorschulalter interessant sind. So etwas haben wir bislang nicht.

Corona bietet also auch eine Chance, neue Dinge zu entwickeln?

KÄTHLER Durchaus. Neben dem Thema Familie werden wir auch das Thema Aktivurlaub noch stärker bewerben. Dazu suchen wir den Kontakt mit der Mosellandtouristik und den anderen Anbietern in der Region. Wir wollen die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 1,8 Tagen verlängern. Dafür sind verknüpfte Angebote wichtig. Aber natürlich wissen wir nicht, wann ein Hochseilgarten oder eine Wasserskianlage wieder in Betrieb gehen kann. Ein drittes wichtiges Thema ist die Rückbesinnung auf die Nachhaltigkeit. Wir haben hier in Trier die Welterbestätten, die wir mit dem Thema Wein gut kombinieren können. Unesco-Weltkulturerbe als sinnliche Erfahrung, das hat großes Potenzial.

Wird es Veranstaltungsreihen wie Trier für Treverer weiterhin geben?

KÄTHLER Die gibt es natürlich, aber wir müssen das Woche für Woche den neuen Corona-Verordnungen anpassen. Im Vordergrund steht aber erst einmal die Wiedereröffnung der Tourist-Information und die Information der Menschen in der Region darüber, was möglich ist. Dazu gehören natürlich auch die Luxemburger, wenn die Grenze wieder geöffnet ist. Im nächsten Schritt wird es um den Deutschland-Tourismus gehen und danach um die Gäste aus den anderen Nachbarländern. Die Marketingpläne dafür haben wir in der Schublade. Ob wir sie herausnehmen können, wissen wir noch nicht. Wenn wir Dinge anbieten dürfen, werden wir das jedenfalls flexibel und schnell kommunizieren.

Können Sie schon etwas über den Kulturhafen in Zurlauben oder die Brunnenhofkonzerte sagen?

KÄTHLER Wir überprüfen, was für unsere drei Veranstaltungsreihen, das sind die Brunnenhofkonzerte mit 40 Einzelveranstaltungen, der Kulturhafen Zurlauben mit 30 Programmpunkten und im November das Unterweltenfestival, möglich sein wird. Dafür brauchen wir vier bis acht Wochen Vorlauf. Das macht es schwierig. Ob etwas stattfindet, hängt also immer davon ab, mit welcher Personenzahl das in vier Wochen genehmigungsfähig sein wird. Für das Brunnenhoffestival brauchen wir spätestens Mitte Juni eine verlässliche Information. Für den Kulturhafen gibt es noch keine Entscheidung. Das Programm dafür ist fertig.

Der City-Skyliner war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg. Wünschen Sie sich den zurück?

KÄTHLER Wir überlegen derzeit etwas, was ähnlich attraktiv und werbewirksam sein könnte. Aber darüber will ich noch nichts sagen.

Wagen Sie eine Prognose zu den touristischen Zahlen?

KÄTHLER Die Saison ist nicht zu retten, darüber muss nicht spekuliert werden. 800 000 Euro Umsatzvolumen gehen derzeit pro Tag verloren. Das lässt sich nicht mehr aufholen.

Dennoch. Was würden Sie am Ende des Jahres gerne über die Saison 2020 sagen?