Tradition : Majestät in spe hat einen Plan B

Die Termine stehen schon lange fest: Altstadtfest vom 26. bis 28. Juni, Heimatfest in Zurlauben (Moselfest) vom 10. bis 13. Juli und Weinfest im Stadtteil Olewig vom 31. Juli bis 3. August. Aber ob Triers große Volksfeste in diesem Jahr überhaupt über die Bühne gehen können, steht noch in den Sternen.

„Eine endgültige Entscheidung zu den Festen in Trier ist noch nicht getroffen“, erklärt Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz auf TV-Anfrage. „Dazu möchten OB Wolfram Leibe und Dezernent Thomas Schmitt die weitere Entwicklung abwarten, also die Entscheidungen auf Bundes- und Länderebene. Wenn diese getroffen sind, wird man endgültig über die großen Feste entscheiden können.“ Zeitpunkt also frühestens in der Woche nach Ostern.