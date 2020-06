Kostenpflichtiger Inhalt: Porträt : Mit 76 in den vorgezogenen Ruhestand

Am Beginn einer 56-jährigen Karriere als Serviererin in Trierer Gaststätten: Roswitha „Rosi“ Schlemper 1964 im Café Espresso am Kornmarkt. Foto: Roswitha Schlemper/Privat

Trier Rosi hier, Rosi da: 56 Jahre lang arbeitete Roswitha Schlemper als Kellnerin. Jetzt hat sie den Job an den Nagel gehängt.

An Fastnacht war sie noch wie gewohnt in Aktion: Rosi hier. Rosi da. Roswitha Schlemper, von allen nur Rosi genannt, servierte in der Kleingärtner-Gaststätte Trier-Ost Getränke und Speisen, räumte ab, hatte für jeden Gast ein nettes Wort übrig, behielt auch im dicksten Getümmel die Übersicht. So würde das normalerweise auch heute gehen.

Aber Corona-Zeiten sind keine normalen Zeiten, und deshalb lief der Gastro-Neustart ohne Rosi ab. „Mit Schutzmaske kellnern, also kein Lächeln zeigen können – das ist nichts für mich“, seufzt die Frau, der man ihr Alter nicht ansieht. „Also habe ich mich 76 Schluss mit meinem Beruf gemacht.“ Das selbst gewählte Ende eines ungewöhnlichen Berufsweges. Und eines ungewöhnlich langen. Es war 1964, als Rosi im Café Espresso am Kornmarkt (heute Nikos) anheuerte. „Servicekraft – das war das Richtige für mich!“, nachdem sich das ursprüngliche Berufsziel Friseurin wegen einer Aller­gie nicht realisieren ließ und die Arbeit in einer Verbandstoff­fabrik keinen Spaß machte.

„Für Gäste da sein“, das war neben der Erziehung ihrer beiden Söhne Rüdiger und Michael (heute 56 und 54) fortan der Lebensinhalt für die gebürtige Schlesierin, die seit 70 Jahren Triererin ist. Nach dem Café Espresso folgten das Maxim (Jakobspitälchen) und das Café Europa (Simeonstraße) als weitere Stationen, ehe der Traum vom eigenen Lokal wahr wurde – und sich zum Albtraum entwickelte: Nach zwei Jahren stieg Rosi aus der „Chaussee“ (heute Lucky’s Luke) aus. Ein Kapitel, zu dem sie nur noch sagt: „Falscher Partner.“

Um so besser lief es nach der Rückkehr in die Rolle als angestellte Kellnerin: 31 Jahre lang arbeitete sie in der Brasserie (Fleischstraße). „Das war spannend. Halb Trier ging da ein und aus, und auch die Bitburger-Chefs kamen oft. Für sie war es ja auch eine Vorzeige-Gaststätte in eigener Immobilie.“ Als die Betreiber Marlies und Georg Jossberger sich Anfang 2009 in den Ruhestand verabschiedeten, ging auch Rosi – in Rente. „Doch loslassen und ohne meine Gäste sein konnte ich nicht.“ Also jobbte sie weiter, zunächst im Café 1900 (Brotstraße) und die letzten vier Jahre in der Trier-Oster Kleingartenverein-Kneipe.

Corona kam, Rosi ging. Sozusagen in den vorgezogenen Ruhestand: „Denn ich hätte mir durchaus vorstellen können, noch das ein oder andere Jahr dranzuhängen. Schließlich war es eine tolle Zeit. Ich hatte immer ganz nette Stammgäste. Die habe ich wirklich geliebt.“

Die, die weniger hoch in ihrer Gunst standen, hätten das nicht zu spüren bekommen: „In meinem Beruf muss man zuhören und Mitgefühl zeigen können. Den meisten Menschen konnte ich gut zuhören. Wenn nicht, dann musste ich das auch nicht tun. Als Servicekraft muss ich ja immer auf Achse sein und habe dann keine Zeit, lange stehen zu bleiben.“ An einem Fleck verharren fällt Roswitha Schlemper weiterhin schwer: „Ich bin auch zu Hause ständig in Bewegung. Aber ich sehe das ganz positiv. Der Beruf hat mich auf Trab, aber auch fit und jung gehalten.“ So fit, dass sie fast jeden Tag auf einer ihrer Lieblingsstrecken läuft. Da sie im Stadtteil Feyen-Weismark wohnt, habe sie „eine tolle Auswahl. Zum Beispiel rund um die Mattheiser Weiher oder rauf nach Mariahof. Und ständig entdecke ich neue Laufrouen für mich. Jetzt habe ich ja Zeit.“

„Der Beruf hat mich fit und jung gehalten“: Die 76-Jährige genießt ihren Ruhestand. Das auf Posterformat vergrößerte Foto an ihrer Wohnzimmerwand stammt aus einem Griechenland-Urlaub. Foto: Roland Morgen