Öffentlicher Nahverkehr : Triers erste E-Busse auf dem Abstellgleis

Trier Für Sileo-S12-Fahrzeuge gilt ein bundesweites Fahrverbot. Die Stadtwerke setzen dennoch weiter auf Elektroantrieb.

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Oberbürgermeister Wolram Leibe stolz den Start Triers in ein neues Zeitalter des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) verkündete. Am 11. Dezember 2018 präsentierten die Stadtwerke (SWT), deren Verwaltungsratschef Leibe ist, öffentlichkeitswirksam ihren ersten Elektrobus, produziert vom deutsch-türkischen Unternehmen Sileo (Salzgitter). Der damals einzige E-Bus im Linieneinsatz in Rheinland-Pfalz machte bald Schlagzeilen wegen Softwareproblemen, die ihn auf offener Strecke kapitulieren ließen. Nach einem Update und der Lieferung und Inbetriebnahme von zwei weiteren Sileo S 12 mit ebenfalls anfänglichen und behobenen Problemen schien soweit alles in Ordnung. Bis Ende Juni. Da brannte im bayerischen Burghausen ein Sileo S12 aus, nachdem die Batterie beim Laden explodiert war. Seither stehen in Deutschland alle Busse dieser Baureihe – insgesamt 53 – still. Das aus Sicherheitsgründen verhängte Fahrverbot besteht immer noch.