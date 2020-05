Gastronomie in Corona-Zeiten : Viel Luft nach oben und viel Hoffnung

Trier Zehn Tage nach dem Gastro-Neustart herrschen gemischte Gefühle in der Branche, doch der Optimismus überwiegt.

Das Touri-Bähnchen Römer-Express fährt wieder, Stadtführer sind im Einsatz, und in der Fußgängerzone herrscht reger Betrieb. Man könnte fast annehmen, das Leben in Trier nähme seinen normalen Lauf – wäre da nicht etwa jeder Zweite mit Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs, und wären die Gastro-Bereiche im Freien nicht eingefriedet, oft mit Flatterband.

„Nein, normal ist nichts“, bedauert Peter Brommenschenkel. Der 64-Jährige ist einer der größten Gastronomen in der Altstadt. Insgesamt 800 Gäste finden in seinen Gaststätten (Wirtshaus Zur Glocke, Pasta Pasta, Pfannkuchenhaus Fun, Oechsle) gleichzeitig Platz – normalerweise. Derzeit wegen des vorgeschriebenen 1,50-Meter-Mindestabstands zwischen den Tischen seien es noch rund die Hälfte. Und die waren in den ersten Tagen nach dem Gastro-Neustart aber überwiegend leer. Tochter und Co-Geschäftsführerin Lisa Brommenschenkel (29) formuliert es vorsichtig: „Die Umsätze waren gemessen am hohen Personalaufwand recht verhalten. Aber jetzt kommen die Gäste in größerer Zahl. Es hat sich herumgesprochen, dass Reservierungen nicht zwingend erforderlich sind. Zu uns kann man, eben weil wir viel Platz auch für getrennte Ein- und Ausgänge haben, ganz zwanglos und spontan kommen.“ Mit einer Einschränkung: Der Thekenbetrieb im BioGate (Palaststraße) wurde vorübergehend eingestellt. Auf das Speisenangebot muss dennoch niemand verzichten. Es wird nun nebenan im Fun/Pasta Pasta offeriert.