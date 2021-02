Digitaler Karneval : Heuschreck zu Hause – die digitale Sause

Trier Der närrische Trierer Traditionsverein feiert Fernsehfastnacht.

Dass alte Traditionen und neue Technik gut zusammenpassen, bewies der Heuschreck mit seiner digitalen Karnevalssendung, die in Triers offenem Kanal OK54 über verschiedene Kanäle im Internet verfolgt werden konnte. Alexander Houben und Helmut Leiendecker holten aus dem Archiv des Karnevalsvereins Highlights aus vergangenen Jahren hervor und mixten sie mit extra für diesen Abend produzierten Beiträgen zu einem spritzigen Heuschreck-Cocktail. Apropos: Bereits im Vorfeld hatten die Organisatoren auf ihrer Homepage ein Heuschreck-Cocktail-Set für zu Hause angeboten, mit dem man sich anlässlich der digitalen Sause ein grünes Mixgetränk aus Sekt und Sirup basteln konnte. Die Zubereitung zeigte „Heuschreck-Präsident Prof. Dr. Niko Mohr“ – wie es in der Fernsehbauchbinde zu lesen war. Dass seine Titel sich nicht auf die Disziplin Cocktailmixen bezogen, war offensichtlich, tat aber der originellen Idee keinen Abbruch. Houben und Leiendecker moderierten gut aufeinander abgestimmt und mit viel Witz die einzelnen Beiträge an. Sie standen nicht auf einer Bühne, sondern an Tischen hinter den Kulissen der Europahalle. Es gab keine klassische Bütt und keine große Deko, dafür einige „Anrufer“. So gestaltete sich die „Bütt“ von Heuschreck-Ehrenpräsident (Dr.) Harald Reusch als Telefonat zwischen ihm und Houben, in dem er mit gewohnt spitzer Zunge über das aktuelle Zeitgeschehen herzog. „Christian Lindner wirkt wie ein Glühwürmchen, das als Berufsbezeichnung Flutlicht angegeben hat“, lästerte er über den FDP-Politiker. Auch in Bezug auf das nachlassende Bildungsniveau nahm er kein Blatt vor den Mund: „Immer mehr Studenten halten den Prager Frühling für eine Modemesse.“ Sein wohl bester Spruch bezog sich auf die Coronasituation: „Querdenker sind die, die vom geraden Denken Kopfschmerzen bekommen.“ Kurz und knackig ging es im Programm weiter – die treffenden Überleitungen der Moderatoren machten Laune. So animierten Leiendecker und Houben zum Mitmachen bei dem Einspieler „Ruck zuck, der Speck muss weg“ aus der 2020er Sitzung. Dass Leiendecker sich selbst nicht sportlich betätigen konnte, erklärte er damit, dass er seinen Turnbeutel vergessen habe... bereits in der Grundschule, wo er heute noch liege. Zwischendurch rief Tenor Michael Kiessling an und war ganz heiß darauf, „Humba, Humba Täteräää“ zu singen, wurde aber witzigerweise von den beiden Moderatoren nach kurzer Zeit wieder aus der Leitung geschmissen. „Enormst“ amüsant war auch der Beitrag von Roland Grundheber, der als „Waldbader“ anhand von Zeichnungen zeigte, wie man dieses Hobby richtig ausführt. Da blieb vor dem Fernseher kein Auge trocken. Sehr kreativ und originell war auch der Filmeinspieler der Garde gestaltet. Der Situation angemessen wurde hier das Beste daraus gemacht, dass man nicht zusammen tanzen darf. Marika Leonardy und Andrea Ley ließen es sich nicht nehmen, eine „Bütt“ im Freien zu halten – als Putzfrauen kehrten sie vor dem Archiv des Heuschrecks und zogen an der frischen Luft und mit Abstand über ihre Männer her. Diese digitale Sitzung war wieder ein gelungenes Beispiel für eine alternative Karnevalsveranstaltung in Zeiten, in denen so manchem Narren das Lachen im Halse stecken bleiben könnte. Wer die kurzweilige, zwei Stunden dauernde Sause verpasst hat, kann sie sich noch im Archiv des OK54 ansehen und hoffen, im nächsten Jahr wieder im großen Kreis zu feiern. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Denn obwohl die Trierer Heuschrecke mit über 80 Jahren zur Risikogruppe gehört (O-Ton Leiendecker), wird sie nicht an Corona sterben. Wenn das kein Grund zur Freude ist.