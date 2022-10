Straßensperrung in Trier : Kölner Straße in Ferien gesperrt: Umleitung für PKW und Stadtbusse

Kölner Straße in Ferien gesperrt: Umleitung für PKW und Stadtbusse

Straßensperrung in Trier

Trier Der Durchgangsverkehr wird während der Sperrung über das östliche Moselufer geleitet. Mit Staus muss vor allem auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke gerechnet werden.

Seit der letzten Septemberwoche laufen in der Trierer Kölner Straße die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahn. Bisher war nur eine von drei Fahrspuren gesperrt, doch in den Herbstferien ändert sich die Verkehrsführung: Die Straße ist dann zwischen den Einmündungen Bitburger Straße und Martinerfeld in beiden Richtungen gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Es wird dringend empfohlen, die Baustelle weiträumig zu umfahren.