Analyse : Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe: Krisen, Kräftemessen, Ringelsocken

Trier Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe ist korrekt vom grauen Scheitel bis zu den bunten Socken. Und ein bisschen eitel. Gefühlsausbrüche sind selten. Neulich war es allerdings so weit: Der Verwaltungschef bot den Grünen seine Abwahl an – aus der größtmöglichen Sicherheit heraus, nicht gehen zu müssen.

Sein Parteibuch ist rot. Ein Klischee-Sozialdemokrat ist Wolfram Leibe allerdings nicht. Mit hochgekrempelten Ärmeln, um zu zeigen, dass man anpacken kann – eine bekannte SPD-Männerpose, die sowohl Körperlichkeit als auch Arbeiternähe vermitteln soll –, so kann man sich den Trierer Oberbürgermeister kaum vorstellen. Und mit Currywurst und Bierflasche in Händen auch nicht.

Der gelernte Jurist ist durch und durch ein Anzug-Typ. Immer korrekt, nie aus der Fasson. Äußerlich wie innerlich. Nur seine Socken, die sind immer bunt, manchmal sogar geringelt. In den eleganten Glattlederschuhen fallen die Farbkleckse allerdings kaum auf. Genauso wie Leibes wenige Scherze. Die bringt er auch stets wohldosiert in seinem ansonsten streng förmlichen Sprachkorsett unter.

Bevor Leibe Triers Oberbürgermeister wurde, war er zunächst Chef des Trierer Arbeitsamtes. 2012 wurde er abberufen nach Stuttgart, um dort eine noch größere Verwaltungseinheit der Bundesagentur für Arbeit zu leiten, mit Verantwortung für noch mehr Personal und Budget.

Ein gutes Jahr später dürfte er das Oberbürgermeisteramt – und damit einen Arbeitsplatz wieder bei seiner Familie in Trier – schon im Blick gehabt haben. Es heißt, dass der damals noch parteilose auch auf dem Ticket der CDU in den Wahlkampf um den Chefsessel im Rathaus gezogen wäre. Seine Fühler soll er zunächst jedenfalls gen Christdemokraten ausgestreckt haben. Angeblich stimmte dann aber die Chemie nicht zwischen ihm und den Trierer CDU-Granden. Und so wurde es eben die SPD.

Offiziell stellten die Trierer Sozialdemokraten Leibe im November 2013 als ihren Überraschungskandidaten für das Oberbürgermeisteramt vor. Eingetreten in die Partei war Leibe nur wenige Wochen zuvor.

Ein knappes Jahr dauerte der Wahlkampf, im Oktober 2014 setzte Leibe sich schließlich gegen die CDU-Kandidatin Hiltrud Zock durch. Hauchdünn, mit 50,22 Prozent der Stimmen.

Seit März 2015 leitet Leibe die Trierer Stadtverwaltung mit der gleichen Professionalität, die er auch schon beim Aufräumen der verkrusteten Strukturen der Arbeitsagentur an den Tag gelegt haben soll. Im Rathaus wurden Abteilungen und Ämter umgestrickt, Aufgaben neu verteilt. Nicht allen Verwaltungsmitarbeitern gefiel das.

Auf der oberen Ebene nimmt Leibe das, was nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, auch schonmal selbst in die Hand. Bei den desaströsen Theaterfinanzen war das zum Beispiel so. Zuletzt hat der 60-Jährige seinem Kollegen und zumindest ehemaligen Vertrauten im Stadtvorstand, Baudezernent Andreas Ludwig (CDU), die ureigen zum Bauamt gehörende Verantwortung für die Genehmigung von Bauvorhaben entzogen. Ludwig war darüber alles andere als begeistert.

Wenn Leibe allerdings Dinge selbst übernimmt, dann läuft’s, das kann man nicht anders sagen. Was auch gesagt werden muss: Leibe weiß, wie er sich nach außen gut verkauft. Gibt’s positive Nachrichten aus dem Rathaus zu vermelden, ist Leibe selbst zur Stelle – auch, wenn die Sache gar nicht unbedingt seine Ressorts betrifft. Wenn’s unangenehm wird, schickt er gerne seine Beigeordneten vor. Verpflichtet fühlt Leibe sich in erster Linie seinem Job. Und sich selbst.

Gegenüber seiner eigenen Partei hegt Leibe denn auch keine übergroße Loyalität. Zwischen ihm und dem SPD-Fraktionschef, Malu-Dreyer-Zögling Sven Teuber, herrscht professionelle Kollegialität. Gerade wegen seiner Überparteilichkeit genießt Leibe allerdings Respekt bei durchweg allen Fraktionen. Die Grünen, seit der Kommunalwahl 2019 stärkste Kraft im Rat, degradieren den Oberbürgermeister trotzdem hin und wieder zum Erfüllungsgehilfen. Als Verwaltungschef müsse Leibe zuallererst den politischen Willen des Stadtrats und nicht die eigene Agenda umsetzen – das machen die Grünen mit schöner Regelmäßigkeit, aber eher wenig diplomatischem Geschick klar im Rat.

Leibe selbst stapelt dagegen gerne vornehm tief und stellt sich dar als derjenige, der zwar eine eigene Meinung zu den Dingen hat, sich in erster Linie aber als Auftragnehmer des Rats begreift. Dass dieses Credo nicht ganz zu Leibes Eitelkeit passt, wurde vor wenigen Wochen allerdings mehr als deutlich: Der Oberbürgermeister legte den Grünen nahe, ein Abwahlverfahren gegen ihn einzuleiten – ein unerwarteter Paukenschlag zu Beginn der Ratssitzung am 16. Juli.

Die Grünen hatten zuvor lediglich gewagt, einen Vorschlag Leibes abzulehnen. Der Rathauschef hatte den Stadtrat gebeten, der Verwaltung mehr Rechte bei der Vergabe von Bauaufträgen einzuräumen. Auch größere Planungs- und Handwerksleistungen hätten dann nicht mehr einzeln vom Rat beraten und beschlossen werden müssen. Leibe wollte so die großen Bauprojekte, vor denen Trier steht, beschleunigen. Die Grünen fürchteten allerdings, Einfluss zu verlieren und verlangten – wie übrigens auch Teile der CDU und der Linken –, dass über das neue Vergabeverfahren erst noch im Fachausschuss genauer beraten werden müsse.

Ein ganz normaler Vorgang – schon etliche Male hat der Rat in Leibes Amtszeit Beschlussvorschläge der Verwaltung nochmal zur Diskussion in die Fachausschüsse verwiesen. Leibes Reaktion – das Angebot seiner Abwahl – war denn auch eine Überreaktion, die zeigt, wie empfindlich sein Verhältnis zu den Trierer Grünen mittlerweile ist. Es war ein Kräftemessen mit der stärksten Kraft im Rat, von dem der Oberbürgermeister ganz genau wusste, es nicht zu verlieren. Denn dass die Grünen das aufwändige und äußerst seltene Abwahl-Verfahren tatsächlich einleiten würden, war ausgeschlossen. Nicht wegen einer Lappalie wie einer geschobenen Beschlussvorlage. Weil Leibe direkt gewählt ist, müssten für eine Abwahl zudem alle Bürger zur Urne gerufen werden. Aber dass die Trierer Leibe abwählen würden, ist ein geradezu absurder Gedanke angesichts der Beliebtheit, die er genießt. Leibes Abwahl-Angebot war also reine Show, um die Grünen in ihre Schranken zu weisen. Die eigene Niederlage war dabei ausgeschlossen. Nicht nur beim Stadtrat, auch in Leibes Umfeld kam dieses fast divenhafte Verhalten gar nicht gut an.

Ob der Jurist und gelernte Verwaltungsmensch im Herbst 2022 wieder zur Oberbürgermeisterwahl antritt, dazu hat der 60-Jährige sich bis jetzt nicht geäußert – auch nicht in seinem engeren beruflichen Umfeld. Überlegt haben wird er sich die Sache jedoch bereits. Auch finanzielle Gründe könnten eine Rolle spielen: Als Wahlbeamter hat Leibe nach nur einer Amtszeit noch keine Ansprüche auf Pension aus dieser Tätigkeit. Wenn er nicht erneut kandidiert, entstünde – ohne anderen Job – eine Einkommenslücke bis zum offiziellen Renteneintrittsalter.

Sollte Leibe antreten, er hätte wohl gute Chancen. Zumal sich weder bei der Trierer CDU noch bei den Grünen Kandidaten abzeichnen. Und Bewerber von außerhalb hätten es erst recht schwer, auch nur annähernd an Leibes Bekanntheits- und Beliebtheitswerte heranzukommen.

Die drei Katastrophen seiner bisherigen Amtszeit – Corona, die Amokfahrt durch die Fußgängerzone am 1. Dezember 2020 und die Flut in Ehrang – hat Leibe zudem gut überstanden: Trier hatte lange vergleichsweise niedrige Inzidenzwerte und ein gut organisiertes Impfzentrum. Nach der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 fand der Vater einer erwachsenen Tochter die richtigen Worte der Anteilnahme, ohne zu gefühlig zu werden. Und bei der Flut in Ehrang hielt Leibe sich zurück. Gummistiefelbilder aus dem Katastrophengebiet gibt es von ihm nicht – und damit auch keine Vorwürfe, sich in Szene setzen zu wollen. Als oberster Krisenmanager präsentierte er sich trotzdem: Als Gast (mit braun-schwarz gestreiften Socken) in der ZDF-Polit-Talkshow Markus Lanz am 20. Juli zur Hochwasserkatastrophe spricht Leibe mehrfach sehr selbstbewusst von „meinem Feuerwehrchef“ und „meinen Fachleuten im Rettungsdienst“. Die Entscheidung, das Ehranger Krankenhaus evakuieren zu lassen, sei schwierig gewesen, „ich habe sie aber Gott sei Dank getroffen“, macht Leibe seine Rolle beim Krisenmanagement der Jahrhundertflut unmissverständlich klar.