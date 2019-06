Stadtrat : Feierliche Ratssitzung in Trier – Fünf Geehrte, vier Ringe

Trier Im Rahmen einer feierlichen Sitzung sind am Donnerstagabend verdiente Mitglieder des Stadtrats geehrt worden. Ein Geehrter verzichtete auf das Symbol der Auszeichnung. Aus guten Gründen.

Auf Jacketts hatten die meisten Gäste im großen Rathaussaal am Donnerstag verzichtet. Es war zu heiß. Der festlichen Stimmung tat das keinen Abbruch, denn nur einmal in fünf Jahren kommen zwei gewählte Stadträte zusammen. Darauf wies Oberbürgermeister Wolfram Leibe hin, der – mit goldener Amtskette versehen – an wichtige kommunalpolitische Ereignisse der vergangenen Amtsperiode erinnerte. „Der alte Stadtrat hat ziemlich geschuftet“, so Leibe. „Das Meiste haben wir gut hinbekommen.“