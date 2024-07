Oldies but Goldies aus Trier Schlagzeuger-Legende Herko und die Sache mit dem angekündigten Karriereende

Trier · Zum Entsetzen vieler Beat- und Rock’n’Roll-Fans: Schlagzeuger-Legende Herbert Kohr (77) will nach 64 Jahren die Drumsticks an den Nagel hängen. Doch so ganz wohl ist bei diesem Gedanken auch ihm nicht.

17.07.2024 , 07:17 Uhr

Denkt nach 64 Jahren an den Abschied von der Bühne: Triers Schlagzeuger-Legende Herbert „Herko“ Kohr. Foto: Roland Morgen