Natur : Viel Grün und ganz toll bunt

Trier Stadt Trier und Gärtnerverein suchten den schönsten Vorgarten und Balkon – und präsentieren jetzt die Sieger. Der schönste Vorgarten befindet sich in Trier-Nord.

Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blühen! Es sei an dieser Stelle gestattet, den Ohrwurm-Song aus dem Musical „My Fair Lady“ geographisch ein klein wenig abzuändern und Spanien durch Trier zu ersetzen.

In voller und bunter Pracht blühen im Stadtgebiet viele Vorgärten und Balkone – und das nicht nur zur Hauptblütezeit, wie bei der Preisverleihung für den städtischen Wettbewerb „Triers schönster Vorgarten und Balkon“ von der Preisjury anerkennend herausgestellt wurde.

Einen weiteren Sonderpreis gab es für Ökologische Wertigkeit: „Platz ist in der kleinsten Hütte“ von Johannes Binsfeld, Trier-Mitte/-Gartenfeld und „Wilde Schönheiten“ von Sabine Stölb, Trier-Zewen.

Einen Sonderpreis gab es speziell für die Kategorie Balkon für die „Oase für Kinder, Erzieherinnen, Vögel und Insekten“ vom Montessori Kinderhaus am Fliederbusch, Trier-Euren.

Zum zweiten Mal veranstaltet, erfreut sich die Aktion eines gestiegenen Mitmach-Interesses, wie Christine-Petra Schacht, Leiterin des StadtGrün-Amts, dem Publikum bei der Preisverleihung in den Räumen der Volkshochschule (VHS) verriet. Auch im Jahr 2020 werde es den Wettbewerb geben. Naturnah, abwechslungsreich und vielfältig spiele bei Vorgärten oder Balkonen eine immer stärkere Rolle in dem Ansinnen, etwas gegen die „Schottergärten“ zu tun. Für Christine-Petra Schacht dabei ein nicht zu verkennender Nebeneffekt: Gärtnern sei sehr gesund, ein wunderbarer Ausgleich zu Kopfarbeit und man befinde sich in der frischen Luft.