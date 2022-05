Archiv : Triers Stadtoberhäupter seit 1945

Dossier Trier Seit 1945 haben die folgenden Oberbürgermeister der älteste Stadt Deutschlands vorgestanden.

1946 bis 1949: Heinrich Kemper (1888-1962, CDU). Der selbstständige Textilkaufmann zählte zu den Gründern der CDU Rheinland-Pfalz und gehörte nach seiner Zeit als Verwaltungschef in Trier bis 1957 dem Deutschen Bundestag an. 1958 erhielt er für seine Verdienste um Trier das Ehrensiegel der Stadt.

1976 bis 1979: Carl-Ludwig Wagner (1930-2012, CDU). Geboren in Düsseldorf, Abitur am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, ab 1969 Bundestagsabgeordneter – dann holte ihn die CDU Trier zurück und machte ihn zum OB. Nach nur drei Jahren am Augustinerhof wurde Wagner in die Landesregierung berufen.