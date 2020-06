Einzelhandel : Offene Sonntage: Vier ist nicht Trumpf

Trier Der Trierer Stadtrat spricht sich nach langer Diskussion mehrheitlich dagegen aus, die beiden ausgefallenen Shopping-Sonntage nachzuholen. Für die Beschäftigten der Galeria-Warenhäuser gab es eine Solidaritätsbekundung.

Vier verkaufsoffene Sonntage sollte es üblicherweise auch in diesem Jahr in Trier geben. Doch die ersten beiden sind Corona-bedingt ausgefallen. Deshalb will der Verein City-Initiative Trier (CIT), der die Shopping-Sonntage beantragt und organisiert, Versäumtes möglichst in den kommenden Monaten nachholen. Auf die Unterstützung des Stadtrates darf die CIT, deren 180 Mitglieder größtenteils Handels- und Gastronomiebetriebe sind, nicht hoffen. In der Sitzung am Dienstagabend in der Europahalle scheiterte die CDU mit ihrem Antrag, „Rückendeckung“ zu geben. Ansinnen der Christdemokraten: Die ausgefallenen Sonntage „ausnahmsweise auch ohne Anlassbezug“ stattfinden zu lassen.