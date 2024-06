Rund ums Brüderkrankenhaus Kennen Sie Triers verborgenen Park? Das gibt es dort zu entdecken (Fotos)

Ein umzäunter Brunnen plätschert vor dem Haus St. Martinus, einem Neubau, in dem auch die Luxus-Zimmer für Privatpatienten liegen. Im Herbst, wenn der Lebkuchenbaum die Blätter abwirft dufte es nach Zimt und Karamell, erklärt Scheurer, kurz bevor die Maria-Hilf-Kapelle in Sicht kommt, wo Ordensgründer Peter Friedhofen beigesetzt ist. An ihn erinnert denn auch eine Statue, zu der eine lange Lindenallee führt, die erst 1990 gepflanzt wurde und nun so groß ist, dass sie Spaziergängern im Sommer tiefen Schatten spendet. Der Redwood-Mammutbaum, den der Apothekenbruder auf einer großen Grünfläche hinter der Klosterkirche pflanzte, ist mit 125 Jahren deutlich älter. Um Riesen wie diesen zu pflegen, wurden die Gärtner extra zu Baumkletterern ausgebildet.