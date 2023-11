Advents-Vorbote vorm Römertor Frisch aufgestellt: Triers Porta-Weihnachtsbaum

Vielleicht war es die löbliche Absicht, die Kolleginnen und Kollegen der lokalen Medien zu schonen und nicht auf unbestimmte Zeit dem gruseligen Regenwetter auszusetzen. Jedenfalls gab es diesmal nicht die sonst alle Jahre wieder übliche Einladung des städtischen Presseamtes zu einem denkwürdigen und berichtenswerten Ereignis: der Aufstellung des Weihnachtsbaumes vor der Porta Nigra. Also einer Aktion, die sich im Vorfeld nicht so ganz genau terminieren lässt. Zwischen Beginn des Fällens beim Spender und Ankunft am Bestimmungsort können erfahrungsgemäß schon mal mehrere Stunden liegen.