Großprojekt : Neue Schleusenkammer erstmals geflutet

Trier Ein wichtiger Meilenstein von Triers größter und teuerster Baustelle ist erreicht. In die Schleuse wurden mehrere Milliarden Liter Moselwasser geleitet. Hält das 80-Millionen-Euro-Projekt nun auch dicht?

„Sie hält einigermaßen dicht“, sagt ein Arbeiter zu Raymund Mertes vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn. „Gut“, antwortet er kurz. Es ist kein hochoffizieller Termin, und alles geht heute recht locker zu. Dabei ist die Flutung von Triers zweiter Schleusenkammer durchaus ein spektakuläres Ereignis. Millionen Liter Wasser strömen innerhalb von zwei Stunden in die neue Schleusenkammer in Trier. Ein Meilenstein für das bis zu 80 Millionen Euro teure Großprojekt in der Mosel.