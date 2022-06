Jubiläum : Bei Tag und Nacht im Einsatz für die Menschen: Freiwillige Feuerwehr Trierweiler feiert 100-jähriges Bestehen

Ihr hundertjähriges Bestehen feiert die Freiwillige Feuerwehr Trierweiler am kommenden Wochenende von Samstag bis Montag auf dem Bolzplatz. Foto: Freiwillige Feuerwehr Trierweiler / Foto: LH

Trierweiler Die Freiwillige Feuerwehr Trierweiler feiert am kommenden Wochenende ihr hundertjähriges Bestehen. 20 Jahre alt wird die Jugendwehr. Was sich in dieser langen Zeit verändert hat und wie gefeiert wird.