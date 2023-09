Seit 30 Jahren nicht nur ein Herz für Pflanzen Kaufen und klönen in Trierweiler: In Trudi’s Blumenshop fühlen sich Kunden pudelwohl

Wer einmal bei Trudhilde Kuhn-Weyand und Werner Kuhn eingekauft hat, tut es immer wieder. Denn in ihrem Blumenladen werden Pflanzen genauso liebevoll behandelt wie Menschen. Dafür steht das Ehepaar mit seinem Namen. Trudi’s Blumenshop in Trierweiler ist eben nicht bloß ein Geschäft, sondern ein Ort, an dem sich Kunden wohlfühlen. Was ist das Geheimnis?