Hilfsangebot : Triki-Büro unterstützt Eltern und Kinder

Trier (red) In Ihrer Familie ist die Luft raus? Wenn nach vielen Monaten ohne Routinen Eltern und Kinder erschöpft sind, aber kein Ende der Pandemie abzusehen ist, hilft das triki-büro. Die Mitarbeiter sind da, um Familien beizustehen, aus dem Gefühl der Isolation, Lähmung oder Überforderung herauszukommen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen mit Impulsen und Ideen am Telefon und per Mail bereit.

Sie haben ein offenes Ohr für die Sorgen und Herausforderungen von Familien und bieten lösungsorientierte Gespräche und Ermutigung am Telefon an. Auf Wunsch vermittelt das triki-büro auch an Experten aus anderen familienunterstützenden Einrichtungen.