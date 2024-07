Neuer Besitzer gesucht Hotel Krone Riesling: Millionenobjekt in Trittenheim steht zum Verkauf

Trittenheim · Wer kauft das historische Hotel-Restaurant Krone Riesling in Trittenheim? Für das Millionenobjekt sucht eine Immobilienfirma aktuell einen neuen Besitzer. Was das imposante Gebäude direkt am Moselufer einzigartig macht.

15.07.2024 , 06:50 Uhr

Wer kauft das Hotel-Restaurant Krone Riesling in Trittenheim? Das Millionenobjekt steht aktuell zum Verkauf. Foto: TV/Verona Kerl