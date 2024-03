Rund 20 Kinder dabei Was kleine Winzer im „Trattemer Kinderwingert“ in Trittenheim lernen

Rund 20 Kinder haben sich an der Laurentiuskapelle in Trittenheim versammelt. Dort begrüßt Kultur- und Weinbotschafterin Marlene Bollig die kleinen „Nachwuchswinzer“, die am Trattemer Kinderwingert (siehe Info) teilnehmen und erklärt ihnen ein paar Dinge zum Ablauf des ersten Treffens und über den heiligen Laurentius, einen wichtigen Schutzpatron für Winzerinnen und Winzer. Die Kinder hören gespannt zu. Und dann geht es – ausgestattet mit Namensschildern – auch schon auf zum Kinderwingert.