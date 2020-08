Trockenheit : Wo man über den Seegrund gehen kann

Trier Im Herren- und Mattheiser Weiher gibt es zahlreiche Fische. Denen könnte bald das Wasser ausgehen.

An der Nordsee ist das immer ein großer Spaß: das Wattwandern. Dabei waten die Spaziergänger über den stundenweise trocken gefallenen Meeresboden. Kommt die Flut, gibt es nasse Füße. Eine Trierer Variante dieses Spaziergangs ist derzeit am Mattheiser Weiher in Trier-Feyen/Weismark zu beobachten. Mehr als nur ein Neugieriger ist inzwischen durch den nicht gerade wohlriechenden Matsch zur kleinen Insel unweit des Zuflusses vom oberen Weiher gewatet. Zeit dafür ist genug da. Denn es gibt anders als am Meer keine Flut. Der Pegel des künstlichen Sees ist in den vergangenen Wochen stark gesunken. Das sieht man auch am Fußweg unweit des Damms, wo die Enten erst einmal über eine Menge Steine klettern müssen, ehe sie ins Wasser gelangen können.