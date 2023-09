Beliebte Veranstaltung Der TrödelKietz ist wieder da – die Infos zum nächsten Flohmarkt mit Streetfood

Krempel mit Geschichte, der zum Durchstöbern einlädt, und dazu gutes Essen und Musik. All das bietet der TrödelKiez wieder am Sonntag, den 24. September, auf dem Gelände der Europäischen Kunstakademie in der Aachener Straße in Trier. Ab 10 Uhr können Sie auf dem Flohmarkt das Streetfood probieren und der Livemusik lauschen. Wie bereits beim vorherigen TrödelKiez im Mai dieses Jahres ist der Eintritt für Besucher frei.