Hielig-Rock-Tage : Trostgottesdienst im Trierer Dom

Trier Zu einem Trauergottesdienst lädt der ökumenische Arbeitskreis in Trier am Freitag, 10. Mai, von 18.30 bis 19.15 Uhr in die Helenakrypta im Trierer Dom ein. Im Gebet, in der Betrachtung, der Schriftlesung und mit Musik wollen die Teilnehmer Zuversicht und Trost erbitten unter dem Motto „…und führe zusammen, was (in mir) getrennt ist“.