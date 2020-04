Verwaltung : Trotz Corona: Pläne liegen öffentlich aus

Saarburg In der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell müssen bald – so sehen es die Verfahren vor – einige Bebauungspläne in der Verwaltung zur Einsicht ausgelegt werden. Bürger können dann etwaige Einsprüche zu den Plänen bei der Verwaltung einreichen.



Auch wenn die Verwaltung aufgrund des Coronavirus derzeit für Publikumsverkehr geschlossen ist, funktionieren die Plan-Offenlegungen trotzdem, da der Dienstbetrieb weiterläuft.

Interessenten können einen Termin vereinbaren, um die ausgelegten Planunterlagen während der Sprechzeiten zu sichten. Termine können per Telefon unter 06581/81321 vereinbart werden oder per E-Mail an die Adresse

planung@saarburg-kell.de. Auch im Internet sind die Planunterlagen zu finden, und zwar unter www.saarburg-kell.de/saarburg_kell/Aktuelles/Offenlagen/

Die Pläne: Der Bebauungsplan für die Saarburger Jugendherberge wird vom 16. April bis einschließlich 20. Mai im Bauamt der Verwaltung, Irscher Straße 56, Zimmer 4, ausgelegt .