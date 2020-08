Kommunalpolitik : Ungewöhnliche Hotelanlage für Leiwen?

Ein einfaches Modell, aber so ähnlich könnte das Ferienhausprojekt auf Zummet in Leiwen für Betrachter aus der Ferne einmal aussehen. Foto: Büro FAT Architects SARL Moutfort/Lux

Schweich Unterhalb des Panoramabades auf der Zummethöhe plant ein Investor ein Hotel, dessen Zimmer als kleine Häuschen über den Hang verteilt werden. Der Verbandsgemeinderat Schweich hat über die Umsetzung diskutiert.

Zur Beratung und Entscheidung standen zunächst einige Fortschreibungen des Flächennutzungsplans an. Die größte optische Auswirkung auf das Moseltal dürfte ein ungewöhnliches Hotelprojekt in Leiwen haben. Der Investor plant dort auf der Zummethöhe unterhalb des Panoramabades eine Anlage, deren Zimmer als kleine Einzelhäuser über den Hang verteilt werden sollen. Noch befindet sich dort eine geschotterte Brache. Der Leiwener Ortsbürgermeister Sascha Hermes dazu in der Sitzung: „Die Gemeinde Leiwen ist sehr an dem Projekt interessiert und hat bereits den Aufstellungsbeschluss für den erforderlichen Bebauungsplan gefasst. Wir bitten daher den Rat um eine entsprechende Flächennutzungsplanänderung.“

Vor dem Einstieg in die Haupttagesordnung gab es die Mitteilungen von Bürgermeisterin Christiane Horsch. Ganz voran trotz Corona-Krise eine positive Meldung: Im Erlebnisbad Schweich wurden vom 3. Juli bis 24. August insgesamt 22 610 Besucher gezählt. Davon kamen die wenigsten (rund 45 Prozent) aus Schweich und der Verbandsgemeinde. Schwerpunkt bildeten Badegäste aus Trier (23 Prozent), gefolgt von Besuchern aus den Verbandsgemeinden Ruwer, Trier-Land und den Sommergästen. Laut Horsch hat das coronabedingte Anmeldesystem funktioniert. Bei entsprechender Wetterlage soll das Bad bis September geöffnet bleiben. Über die durch den Sonderbetrieb entstandenen Mehrkosten werde noch später zu beraten sein. Als eine der treuesten regelmäßigen Badegäste gilt übrigens SPD-Ratsmitglied Iris Hess. Sie dankte im Auftrag vieler zufriedener Badbenutzer(innen) der Verwaltung ausdrücklich dafür, dass es dieser trotz der besonderen Situation gelungen sei, einen Badebetrieb in diesem Sommer anzubieten.

Gleiches galt bei den unproblematischen Planänderungen für eine „Solarfläche in Schleich“, Wohnbauflächen und einer Sonderbaufläche für großflächigen Einzelhandel in Schweich. Einstimmig vergeben wurden die Flachdachsanierung an der Grundschule Föhren mit Holzbau, Dachdeckerarbeiten und Gerüstbau in Höhe von rund 169 000 Euro an die Firma Holzbau Berens in Trier.