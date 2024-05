Protestmarsch gegen Klimawandel Fridays for Future demonstrieren in Trier und trotzen dem Dauerregen

Trier · Klimaaktivisten der Bewegung Fridays for Future demonstrierten am Freitag in der Trierer Innenstadt. Neben dem Klimaschutz ging es auch darum, Maßnahmen gegen rechte Kräfte in den Fokus zu rücken.

17.05.2024 , 16:26 Uhr

Von Andreas Sommer