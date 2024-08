Kostenexplosion im Einfamilienhaus Wenn der Stromanbieter Fantasie-Rechnungen verschickt

Klaus Frank wohnt in einem Einfamilienhaus in Schweich. Beim Bau seines neuen Heims im Jahr 2010 lässt er eine Wärmepumpe einbauen. Doch da sein fünfköpfiger Haushalt viel Strom verbraucht, entscheidet er sich 2023 dafür, außerdem eine Solaranlage auf dem Dach installieren zu lassen. Zusätzlich schafft er sich ein E-Auto an, das er am Haus auflädt.