Bahnkunden beklagen : Kahlschlag an der Eifelstrecke

Kordel/Trier In der Vegetationsperiode dürfen Hecken und Sträucher nicht radikal beschnitten werden. Die Bahn tut das trotzdem. Und sie ist noch nicht fertig.

In den Monaten März bis September bestehe ein allgemeines Schnittverbot – Hauptgrund dafür die Brut- und Setzzeit von Vögeln und Säugetieren. Der Rückschnitt im genannten Bereich werde jedoch bei Bedarf in der sechs-Meter-Zone auch in der Zwischenzeit vorgenommen. „Speziell in den Sommermonaten wächst die Vegetation, somit ist dies aus Gründen der Sicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig.“

Dass es nicht bei der aktuellen Rodungsaktion, die auch eine Anwohnerin aus Trier-Ehrang auf den Plan gerufen hat, bleiben wird, ist hingegen sicher. Denn die Bahn hat ein neues so genanntes Vegetationsmanagement. Das beinhaltet unter anderem, auch in einer 20 bis 30 Meter breiten Zone neben den Gleisen stärker aktiv zu werden. Ab Oktober bis Ende Februar sollen dabei auch zahlreiche Bäume gefällt werden.

Mit der Durchforstung werde laut Unternehmen „ein robuster Vegetationsbestand an Schienen und Anlagen gefördert und entwickelt.“ Sturmanfällige Bäume und Sträucher werden entfernt; stabile, standortgerechte Bäume und Sträucher unterstützt. Das Ziel des Unternehmens: „Die Deutsche Bahn setzt alle Hebel in Bewegung, die Schiene sturmsicherer zu machen. Damit die Fahrgäste bei Wind und Wetter verlässlich ihr Ziel erreichen.“ Mit dieser Pünktlichkeit ist es auf der Eifel-Strecke und denen entlang von Saar und Mosel nicht immer so weit her. Unter anderem deshalb, weil immer wieder umgestürzte Bäume die Gleise blockieren. Besonders nachhaltig waren die Folgen der schweren Regenfälle am 1. Juni 2018. Bis 25. Juli war die Strecke in der Eifel gesperrt, nachdem Geröllmassen und Bäume die Verbindung blockiert hatten.