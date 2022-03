Hochwasser in Kordel : Trümmer der Brücke bei der Deimlinger Mühle liegen noch Wasser – Abbau hat begonnen

Kordel/Zemmer Entlang der Kyll wird weiterhin an der Beseitigung der schweren Schäden gearbeitet, die das Hochwasser im Juni hinterlassen hat. Auch der zerstörten Brücke an der Deimlinger Mühle nimmt man sich jetzt an.