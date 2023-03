Kabarett Ein Mieter zwischen Schwärmerei und Wutausbruch

Ein Mann betritt die Bühne in Jogginghose, T-Shirt und offenstehender Weste. An den Füßen trägt er Sandalen, in denen verschieden­farbige Socken zum Vorschein kommen. In der Hand hält er eine Kaffeetasse. Die Hauptfigur des Programms, verkörpert von Matthias Egersdörfer, befindet sich im Wohnzimmer ihrer Wohnung im Hinterhaus eines Mietshauses. „Es ist mir eine Freude, dass sich so viele Leute in meinem Wohnzimmer versammelt haben“, richtet der Mann sich an das Publikum.