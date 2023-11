Meilenstein für Sanierungsprojekt Theater Trier Millionen vom Land – Grünes Licht für Tufa-Anbau

Ein solcher Zwischenstopp von Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf dem Weg nach Mainz wie am Montag wird in Trier besonders gerne gesehen. Denn in der Hand hatte sie dabei die schriftliche Zusage des Landes, sich mit 60 Prozent an den Kosten für den Anbau am Kultur- und Kommunikationszentrum Tuchfabrik (Tufa) zu beteiligen. 7,45 Millionen Euro des 13,1 Millionen Euro teuren Bauprojekts werden aus Landesmitteln beglichen. Damit sind alle Zweifel ausgeräumt: Die Tufa-Erweiterung und damit auch die Sanierung des Stadttheaters können starten.